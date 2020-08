Salvini a processo. La giustizia segna di nuovo l'agenda politica (Di sabato 1 agosto 2020) L'eliminazione dell'avversario politico per via giudiziaria fa parte da trent'anni di una consolidata tradizione italiana. Tangentopoli azzerò in pochi mesi tutti i partiti che avevano governato l'... Leggi su quotidiano

NicolaPorro : La data del 30 luglio passerà alla storia, ma nel male. I giallorossi tentano di eliminare un avversario politico c… - Adnkronos : #OpenArms, #Cacciari: 'I 'complici' di Salvini hanno votato sì al processo, è indecente' - AMorelliMilano : ?? PROCESSO A SALVINI, CONDIVIDI QUESTA DICHIARAZIONE SE SEI D'ACCORDO. 'Ho chiesto io a Salvini di bloccare lo sb… - MaxMiglietta2 : RT @gisellebardot: Lamorgese dichiara che la situazione dei clandestini è insostenibile . I sindaci denunciano la situazione cosa fa il Gov… - censore_ : RT @censore_: Il coglione fuoriuscito dall'Inghilterra parla di democrazia perché salvini va a processo. Lo stronzo confonde che salvini no… -