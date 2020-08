Salutarsi al tempo del Covid (Di sabato 1 agosto 2020) Davide Bartoccini Un mossa istantanea, che fa parte da sempre della nostra quotidianità e che ha origini millenarie, oggi ci trova impacciati e dubbiosi: parliamo della stretta di mano al tempo del Covid. In origine era la stretta di mano, il modo più in voga per Salutarsi. Nata nel vicino Oriente e diffusasi come segno di cortesia in tutto il mondo. Un gesto semplice e millenario che si pensava non sarebbe mai stato accantonato. Eppure il dilagare del Covid-19 ha cambiato tutto: dalle nostre più disparate abitudini quotidiane, al modo di presentarci, salutarci, e avere un contatto umano con un amico come con uno sconosciuto. Appena quattro mesi fa, non ci saremmo mai lontanamente immaginati l'incombenza di codesto problema. Al massimo, potevamo crucciarci sulle regole del galateo nel ... Leggi su ilgiornale

