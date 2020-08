Salernitana, ufficiale: Ventura ha rassegnato le dimissioni. Il comunicato (Di sabato 1 agosto 2020) È ufficialmente terminata l'avVentura di Gian Piero Ventura sulla panchina della Salernitana.Il club campano, dopo essere stato sconfitto ieri dallo Spezia, ha concluso la stagione al decimo posto della classifica. La squadra, dunque, non disputerà i play-off. Un esito che ha contribuito alla decisione del tecnico originario di Genova, il quale ha rassegnato poche ore fa le dimissioni. A guidare la Salernitana nella prossima stagione non sarà l'esperto allenatore ex Lecce, Cagliari, Torino e Chievo Verona. Di seguito il comunicato ufficiale."L'U.S. Salernitana 1919, presso atto della volontà del tecnico Gian Piero Ventura di non proseguire alla guida della prima squadra, ... Leggi su mediagol

