Salernitana, Lotito pizzicato al ristorante mentre insulta Ventura: “Ma è matto. Sto pezzo di…” (Di sabato 1 agosto 2020) Potrebbe scatenarsi un bel polverone in casa Salernitana dopo il filmato che sta facendo il giro del web in cui il patron del club Claudio Lotito ha attaccato in modo piuttosto pesante il tecnico Gian Piero Ventura a seguito di un cambio durante la partita, poi persa, contro Lo Spezia.Come scrive Il Tempo, il presidente della Salernitana è stato pizzicato al ristorante mentre seguiva la sua squadra commentando in modo non proprio felice le mosse del suo allenatore.Lotito una furia: insulti a Venturacaption id="attachment 958841" align="alignnone" width="520" Ventura (getty images)/caption"Ma questo è matto", si sente dire da Lotito presumibilmente contro ... Leggi su itasportpress

alex_asr : @TuttoMercatoWeb Due '' Coglioni '' ... #Lotito #Ventura #Salernitana #Calcio #1Agosto #Lazio #UltimOra - Alex_Piace : ??#Lotito contro #Ventura. Ecco il video in cui inveisce contro il tecnico della #Salernitana ?? #LeBombeDiVlad… - ItaSportPress : Salernitana, Lotito pizzicato al ristorante mentre insulta Ventura: 'Ma è matto. Sto pezzo di...' -… - CorkScrew12 : RT @BombeDiVlad: ?? #Salernitana, il VIDEO dello sfogo di #Lotito sui cambi del tecnico #Ventura ?? #LeBombeDiVlad #LBDV #SerieB https://… - marcobremb : RT @BombeDiVlad: ?? #Salernitana, il VIDEO dello sfogo di #Lotito sui cambi del tecnico #Ventura ?? #LeBombeDiVlad #LBDV #SerieB https://… -