Salernitana, Lotito furioso con Ventura: volano gli insulti -Video (Di sabato 1 agosto 2020) La Salernitana con la sconfitta contro lo Spezia è definitivamente fuori dai playoff di Serie B: il presidente Lotito è furioso con il tecnico Ventura Sconfitta pesantissima per la Salernitana nell’ultima giornata del campionato di Serie B. Dopo essere passata in vantaggio dopo mezz’ora con il gol di Gondo, la squadra granata si è dovuta arrendere ai gol di Mora poco prima dell’intervallo e di Nzola al novantesimo. Una sconfitta che ha portato la squadra campana ad essere definitivamente esclusa dalle prime otto in classifica, quindi fuori dai playoff per la Serie A. Il risultato a portato il presidente Claudio Lotito ad essere furioso con l’allenatore Gian Piero Ventura per le sue scelte. Un ... Leggi su bloglive

