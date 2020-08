Salernitana, Lotito furioso con Ventura: “Sto pezzo di m… ma che cambio ha fatto? E’ matto” (Di sabato 1 agosto 2020) Claudio Lotito furibondo con Giampiero Ventura dopo la sconfitta della Salernitana – di cui il patron della Lazio possiede parte del club – contro lo Spezia, ko che ha sancito la mancata partecipazione della squadra campana ai playoff. Lotito ha contestato in particolare il cambio tra Akpa Akpro e Maistro, infuriandosi in un ristorante con l’allenatore dei granata come dimostra il video pubblicato da Il Tempo: “Sto pezzo di m… ma che cambio ha fatto? È matto”. Leggi su sportface

