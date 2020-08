Salernitana, la telefonata di Lotito contro Ventura dopo la sconfitta: “Questo pezzo di m… , doveva togliere Maistro”. L’allenatore si dimette (Di sabato 1 agosto 2020) dopo la sconfitta in casa con lo Spezia e la mancata qualificazione ai playoff del campionato di Serie B, il presidente della Salernitana Claudio Lotito è stato ripreso in un ristorante, mentre al telefono criticava (con toni non proprio pacati) la strategia dell’allenatore Gian Piero Ventura. “Sto pezzo di merda…” dice Lotito, insultando il tecnico. “Ha tolto Akpa a centrocampo, è matto…doveva togliere Maistro”. Il video è stato pubblicato sui social network, raccogliendo decine di condivisioni. Poco dopo, sempre sui social, Ventura ha annunciato le dimissioni, pubblicando una lunga lettera di saluto ai tifosi della ... Leggi su ilfattoquotidiano

