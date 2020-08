Ronaldo non convocato per Juve-Roma, Immobile è ufficialmente capocannoniere e Scarpa d’Oro (Di sabato 1 agosto 2020) La lista dei convocati diramata da Maurizio Sarri oggi ha tolto ogni dubbio, Ciro Immobile è ufficialmente il capocannoniere dell’attuale stagione di Serie A nonché Scarpa d’Oro 2020. Valerio Pennicino/Getty ImagesL’unico che poteva raggiungerlo nelle due classifiche, seppure con estrema difficoltà, sarebbe potuto essere Cristiano Ronaldo, ma il portoghese non è stato convocato per la sfida di questa sera contro la Roma. L’attaccante biancoceleste dunque potrà concentrarsi durante il match tra Napoli e Lazio solo ed esclusivamente sul record di gol in Serie A di Higuain, distante solo una rete (35 contro 36).L'articolo Ronaldo non convocato per ... Leggi su sportfair

FBiasin : La #Juve ha sbagliato a cambiare #Allegri perché ha rinunciato al suo tecnico ideale. Nonostante tutto #Sarri ha v… - GoalItalia : Bianconeri #campioniditalia: nella bacheca di Cristiano Ronaldo non c'è più spazio ?? - Monicaalefede : RT @GiorgioCacialli: Ronaldo non convocato. @ciroimmobile capocannoniere della Serie A... Scarpa d'oro 2019-2020. Brutto weekend per molti.… - caos_calmo70 : @SkySport Adesso scriverete che il titolo di capocannoniere di Immobile non vale perché Ronaldo ha una partita in meno - tania_andreano : RT @TMW_radio: ?? ULTIM’ORA ?? ?#Ronaldo non convocato per #JuveRoma ??#Immobile vince la Scarpa d’Oro e la classifica marcatori della #Se… -