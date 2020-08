Ronaldo non convocato, Immobile scarpa d’oro: ora è ufficiale (Di sabato 1 agosto 2020) Ronaldo non convocato, Immobile scarpa d’oro ora è ufficiale e l’attaccante biancoleste molto probabilmente ringrazierà con un altro goal Ronaldo non convocato, Immobile scarpa d’oro ora è ufficiale e l’attaccante biancoceleste molto probabilmente ringrazierà con un altro goal. LA CLASSIFICA- Ronaldo chiude il secondo campionato con la Juventus a quota 31 goal, Immobile, attualmente a 35, questa sera potrebbe ritoccare il proprio record andando a prendere un altro bianconero: Higuain. Intanto diventa ufficiale il titolo di Capocannoniere e dunque scarpa d’oro, considerando anche la distanza di 12 ... Leggi su calcionews24

