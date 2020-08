Ronaldo il Fenomeno: “Andai al Milan perché tradito dall’Inter” (Di sabato 1 agosto 2020) Luis Nazario da Lima, per tutti Ronaldo Il Fenomeno, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale SportWeek parlando della sua carriera, partendo dalla scelta di trasfersi al Milan dopo la sua avventura sull’ altra sponda meneghina: “Sembra comodo dirlo dopo, ma è solo e soltanto la verità: io volevo tornare all’Inter. Di più: ho fatto du tutto per tornare all’Inter. Ho aspettato tutto il tempo possibile per dare loro il tempo di dirmi si o no: quando non arriva ne’ un si ne’ un no, vuol dire che è no. Per il Milan era si’ e io in quel momento, più che traditore, mi sentivo un po’ tradito per essere stato rifiutato: eta una scelta impopolare, ma nella mia vita non ho mai avuto paura di farle”. ... Leggi su sport.periodicodaily

