Ronaldo ammette: “Mio passato al Milan? Ho fatto di tutto per tornare all’Inter ma…” (Di sabato 1 agosto 2020) Lunga ed interessante intervista rilasciata da Ronaldo, il Fenomeno, a Sportweek. Il brasiliano, attuale presidente del Valladolid, ha affrontato diversi temi legati al calcio attuale ma si è soffermato soprattutto su alcuni dettagli della sua vita "Milanese", quando dopo l'Inter fece ritorno in Serie A con la maglia del Milan.Ronaldo: "Milan? Provai a tornare all'Inter ma..."caption id="attachment 810236" align="alignnone" width="393" Ronaldo Luis Nazario (getty images)/caption"Sembra facile dirlo adesso, ma è solo e soltanto la verità: io volevo tornare all'Inter. Anzi, dico di più: ho fatto di tutto per tornare all'Inter. Ho aspettato ... Leggi su itasportpress

Come arriva la Juventus alla sfida con il Lione? Diteci la vostra

con De Ligt ,Bunucci e Chiellini poi Quadrato ed Alessandro sulle fasce in mezzo Pjanic, Betancur e Rabiot davanti Ronaldo Pipita ( Dibala ammesso che guarisce prima) cesarefornaro Questo è il senno ...

Juve scudetto - Cristiano Ronaldo, un investimento da record per l'uomo dei record

Giudicare l'investimento Cristiano Ronaldo solo guardando alle prestazioni del campo, è impossibile. La Juve ha pianificato una spesa di 117 milioni nell'estate ...

