Ronaldinho, fine ‘delle vacanze’: potrebbe concludere i domiciliari nell’hotel di lusso (Di sabato 1 agosto 2020) Arrivano buone notizie per Ronaldinho. L'ex campione brasiliano potrebbe essere vicino a terminare i domiciliari. Come scrive ESPN, l'ex calciatore anche di Barcellona e Milan potrebbe salutare la struttura extra lusso che lo sta ospitando da dopo la scarcerazione.Ronaldinho: 'vacanze finite'potrebbe essersi conclusa la "vacanza di lusso" di Ronaldinho presso l'hotel di lusso che lo sta ospitando in Paraguay dove l'ex campione sta scontando gli arresti domiciliari a seguito dell'arresto dello scorso aprile per il possesso e l'utilizzo di passaporto falso con suo fratello. I due erano stati liberati su cauzione dopo circa due mesi dall'arresto ed erano ospitati da una struttura di lusso ... Leggi su itasportpress

