Romina Power che favola! Quel bikini lascia senza parole i suoi follower (Di sabato 1 agosto 2020) Romina Power ha caricato su Instagram uno scatto davvero inusuale. La cantante è in bikini e mostra un fisico asciutto e tonico. Romina Power (fonte Instagram @RominasPower)Lo scatto di Romina caricato sui social sta facendo il giro del web. La donna ha postato una vecchia foto in bikini in cui sta giocando con i suoi capelli, creando delle onde con l’acqua. Nell’immagine, Romina ha un fisico super tonico e mozzafiato che non mostrava da anni. I suoi follower, alla vista della foto, hanno invaso il post con tantissimi complimenti e like. Del resto non si vedeva una Romina così da tantissimo tempo. Infatti la ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power Romina Power, in acqua con bikini super-striminzito: una foto pazzesca, meraviglia senza età LiberoQuotidiano.it Romina Carrisi, scatto bollente per la figlia di Al Bano: fan in delirio!

Una foto davvero sorprendente per Romina Carrisi sul suo profilo Instagram: la figlia di Al Bano si è fatta fotografare in un aspetto provocante! Romina Carrisi continua a far parlare di sé. La figlia ...

Romina Carrisi si tuffa e perde il costume: lo scatto diventa bollente

La figlia di Al Bano e Romina Power, Romina Carrisi si tuffa in acqua e perde il costume: il post pubblicato su Instagram é diventato bollente, date un’occhiata! Romina Carrisi si tuffa al mare e perd ...

