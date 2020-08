Roma, violento incendio al viadotto della Magliana: a fuoco ettari di terreno, problemi per la viabilità (Di sabato 1 agosto 2020) Si segnala un violento incendio di un vasto campo di sterpaglia in via del Cappellaccio, all’incrocio del viadotto della Magliana. Il rogo si è sviluppato nel corso di questo pomeriggio: preoccupano le fiamme che minacciano un vicino sfasciacarrozze. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile dal raccordo fino all’altezza dell’ Ardeatina. Sul luogo sono presenti 3 squadre e 3 autobotti del Comando Provinciale del Vigili Del fuoco di Roma, un elicottero Drago57, Dos 5 e funzionari di servizio. Roma, violento incendio al viadotto della Magliana: a fuoco ettari di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, violento incendio al viadotto della Magliana: a fuoco ettari di terreno, problemi per la viabilità - metalgearzovic : @caricarti Qui a Roma il freddo violento c’è a febbraio la mattina, poi salvo tramontana null’altro - romatoday : roma Figlio violento picchia la madre e la manda in ospedale - popgiornale : Dalla Questura capitolina non sarebbe arrivata alcuna nota ma pare che i due agenti fossero fuori servizio. Sconosc… -