Roma, vince la mobilitazione anti-razzista e la stazione della metro cambia nome: sarà dedicata al partigiano italo-somalo Marincola (Di domenica 2 agosto 2020) Alla fine ha vinto la mobilitazione: la nuova stazione della metro C a due passi dalla basilica di San Giovanni a Roma non si chiamerà più, come previsto, stazione Amba Aradam ma prenderà il suo nome dal partigiano Giorgio Marincola, nato in Somalia e ucciso nel 1945 dai tedeschi. Era quello che aveva chiesto un gruppo di attivisti della rete Restiamo Umani, ispirata al movimento Black Lives Matter con un’azione notturna: gli attivisti nella zona di San Giovanni avevano cambiato il nome di via dell’Amba Aradam (l’altopiano montuoso del Tigre dove nel 1936 20mila etiopi sono stati massacrati dai gas e dai bombardamenti ... Leggi su open.online

