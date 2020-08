Roma, ruba un prezioso cofanetto della saga di Harry Potter: denunciata 34enne con la passione per la lettura… e per il furto (Di sabato 1 agosto 2020) I Carabinieri della Stazione di Monterotondo, infine, hanno denunciato a piede libero una 34enne di Mentana per il reato di furto aggravato. L’indagine ha avuto inizio quando la proprietaria di una libreria di Monterotondo ha denunciato il furto di un cofanetto contenente 7 volumi della saga di “Harry Potter”, del valore complessivo di 150,00 euro. L’approfondimento investigativo eseguito dai militari e la visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza hanno permesso di identificare l’autrice del furto nella giovane mentanese. La perquisizione presso l’abitazione di quest’ultima ha consentito di rinvenire il cofanetto sottratto, che è ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Roma ruba Alessandrino, banda di ladri ruba alcolici da un supermercato RomaToday Roma, traffico internazionale di cherosene rubato alla Nato in Belgio: arrestato il legale della società

Un traffico internazionale di cherosene rubato da un oleodotto della Nato in Belgio è stato scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Roma in esecuzione di un ordine d’indagine europeo. Gli i ...

Lo massacra per rubare la birra: ancora un’aggressione contro un commerciante bengalese:

Un uomo di 38 anni è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata, arrestato dagli agenti di polizia del Commissriato Celio, intervenuti nella serata di ieri in un mini market di via San Giovanni ...

