Roma, per il ruolo di direttore sportivo scatta in pole Nicolas Burdisso (Di sabato 1 agosto 2020) In attesa dell'ultima fatica di campionato con la Juve, per la Roma si è registrato l'improvviso ritorno di Dan Friedkin, ancora desideroso di acquistare il club giallorosso. Il texano, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe dato mandato ai suoi legali per una nuova offerta ufficiale da presentare a James Pallotta. Premiere Of Sony Pictures Entertainment's "All The Money In The World" - Red Carpet E se questa accelerata andasse a segno, la cessione della Roma a Friedkin... Leggi su 90min

robersperanza : Una bella notizia: si avvia, presso lo Spallanzani di Roma e il Policlinico Rossi di Verona, la sperimentazione sui… - borghi_claudio : Lascio (momentaneamente) Roma e la mia casetta SENZA ASCENSORE. Un ringraziamento a mio papà che, a 80 anni, si è f… - LegaSalvini : ??????Open Arms, Giovanni Tria: Responsabilità fu collegiale* Open Arms, Giovanni Tria: Responsabilità fu collegiale… - marilenamafe : RT @francescatotolo: Nel 2011 Luana Zaratti,controllore Atac di #Roma, è stata aggredita da un #clandestino egiziano, poi condannato a SOLI… - tomasomontanari : Grazie a @virginiaraggi per questa scelta importante: “La fermata #AmbaAradam della Metro C sarà intitola a Giorgio… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma per Roma, boom di incendi per le sterpaglie. E il comune ingaggia sentinelle Il Messaggero Roma, cena di squadra a Torino: patto Europa League tra giocatori e allenatore

Roma, cena di squadra prima della Juve: c’è un patto segreto con Fonseca per concentrarsi al 100% sull’Europa League Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nella serata tra giovedì e venerdì ...

Calciomercato, pazza idea De Rossi per la panchina | I dettagli

Lavori in corso in casa Palermo, dopo il ritorno in Lega Pro e l’ambizione di risalire il più velocemente possibile le categorie. Il calciomercato estivo porterà un nuovo allenatore alla guida dei ros ...

Roma, cena di squadra prima della Juve: c’è un patto segreto con Fonseca per concentrarsi al 100% sull’Europa League Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nella serata tra giovedì e venerdì ...Lavori in corso in casa Palermo, dopo il ritorno in Lega Pro e l’ambizione di risalire il più velocemente possibile le categorie. Il calciomercato estivo porterà un nuovo allenatore alla guida dei ros ...