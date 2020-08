Roma, Pallotta verso il sì a Friedkin. Burdisso nuovo ds? (Di sabato 1 agosto 2020) Dan Friedkin è sempre più vicino all’acquisto della Roma, James Pallotta sembra essersi convinto. Burdisso nuovo ds? Rivoluzione Roma. Dopo il licenziamento di Petrachi e l’addio di Morgan De Sanctis Baldini ha chiamato Nicolas Burdisso. Che da qualche giorno è il favorito per la poltrona di direttore sportivo a Trigoria. Secondo il Corriere dello Sport dovrebbe essere proprio l’ex difensore a occuparsi del mercato giallorosso a settembre. Quanto al passaggio di proprietà, le carte sono scoperte: c’è un solo potenziale acquirente per la Roma, Dan Friedkin. Che poi la data room del club, elemento per sua natura virtuale, sia stata visionata da altri gruppi e altri ... Leggi su calcionews24

Solano_56 : #Friedkin attende una risposta da #Pallotta: c'è la volontà delle parti di trovare un accordo entro agosto. Ryan F… - Marco6137929249 : Pallotta,dopo tante delusioni dacci una gioia: aspetta qualche settimana in più e vendi la Roma agli sciecchi del K… - OfficialZecca : RT @PagineRomaniste: Cessione Roma, nel weekend la lettera d'intenti di #Friedkin per presentare l'offerta ufficiale a #Pallotta #ASRoma #… - AhernandezS89 : RT @romanewseu: Roma, ieri riunione all’interno del Gruppo #Friedkin: pronta la lettera d’intenti con l’offerta ufficiale a #Pallotta #ASRo… - cucsroma : Quindi leggo che si va verso il si a friedkin Tutto questo, in 24 ore, dopo che le truppe ci avevano assicurato c… -