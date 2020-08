Roma, niente montagne russe perché ha la sindrome di down. Sofia, 10 anni: «Non sono malata» (Di sabato 1 agosto 2020) Alcuni giorni fa era andata con alcuni amici al Rainbow Magicland di Valmontone, in provincia di Roma. Sofia è una bambina di 10 anni con la sindrome di down e, per questo, all’ingresso del parco divertimenti ha ottenuto uno speciale braccialetto verde che il personale riserva ai turisti con disabilità e che permette di ottenere uno sconto. La ragazzina ha poi scoperto che quel braccialetto non dava libero accesso a tutte le giostre: in particolare non le è stato possibile fare un giro sulle montagne russe. «Ho la sindrome di down, non sono malata e voglio fare le montagne russe», ha detto lei in un filmato in cui denunciava ... Leggi su open.online

Siamo portati a pensare che i beni culturali siano solo i monumenti, ma ci sono altri luoghi vissuti dai cittadini e altrettanto importanti che oggi, purtroppo, sono vuoti, in degrado, che stanno lì e ...

Niente montagne russe per Sofia: “Esclusa perché sono down”

Alla bimba di 10 anni negate alcune giostre al Parco divertimenti di Valmontone, vicino Roma. Costretta a indossare un braccialetto per contrassegnare la sua disabilità. La mamma: «Indignata e delusa» ...

