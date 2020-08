“Roma mai così vuota, rischio chiusura per hotel e ristoranti”, viaggio nella Capitale senza turismo dell’estate post-lockdown. Ma c’è chi resiste (Di sabato 1 agosto 2020) C’è chi ha deciso di non riaprire dopo il lockdown e il picco dell’emergenza Covid-19. O chi aspetta settembre temendo una seconda ondata. E chi, tra albergatori e ristoratori, ha invece provato a ripartire cambiando servizi e rivolgendosi a viaggiatori differenti, passando dagli ospiti stranieri al turismo locale e nazionale. L’estate del coronavirus a Roma restituisce l’immagine di una Capitale quasi deserta, almeno facendo il paragone con gli anni precedenti. “Secondo le stime Assoturismo-Confesercenti CST, si registreranno almeno 4,2 milioni di presenze in meno nel solo trimestre estivo. Un crollo senza precedenti. Gli hotel? Su 1100 saranno aperti in 80-90″, denuncia al Fattoquotidiano.it l’associazione di categoria che riunisce le ... Leggi su ilfattoquotidiano

