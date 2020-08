Roma, Campidoglio: pronti oltre 20 milioni per il patrimonio scolastico (Di sabato 1 agosto 2020) Roma, la Giunta Capitolina ha approvato una variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 che destina più di 20 milioni di euro per gli asili nido e le scuole del territorio comunale. Il provvedimento consente di rispondere in maniera tempestiva alle esigenze di spesa degli uffici capitolini e delle strutture municipali finalizzate a garantire l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza a seguito dell’emergenza Covid-19. “Abbiamo approvato in Giunta una manovra che permetterà in via immediata agli uffici di avere le risorse necessarie, oltre 20 milioni di euro, per i lavori di manutenzione del patrimonio scolastico e la messa in sicurezza degli ambienti a seguito dell’emergenza Coronavirus. Si tratta di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

