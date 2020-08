Roma, Burdisso favorito per il ruolo di direttore sportivo (Di sabato 1 agosto 2020) La Roma si riorganizza. Con l'imminente addio di Morgan De Sanctis , già comunicato a Fienga , Baldini ha chiamato Nicolas Burdisso . Che da qualche giorno è il favorito per la poltrona di direttore ... Leggi su corrieredellosport

Spazio agli esordienti. Contro la Juve, Paulo Fonseca manderà in campo una formazione sperimentale, preservando gli uomini che dovranno scendere in campo il 6 a Duisburg contro il Siviglia. Sarà una g ...

La Roma è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo il licenziamento di Gianluca Petrachi, la cui battaglia continuerà di fronte al tribunale civile, e le possibili dimissioni del team manager ...

