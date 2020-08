Roma, 4 milioni di turisti in meno rispetto alla scorsa estate (Di sabato 1 agosto 2020) A Roma si è registrato un calo di turisti senza precedenti. La situazione per il settore è sempre più drammatica, con molti hotel e ristoranti hanno deciso di non riaprire. A Roma, sono tantissimi gli hotel e i ristoranti che hanno di non riaprire la loro attività anche dopo la fine del lockdown. In molti … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Roma milioni Ts - Under, il Napoli ha offerto 31 milioni alla Roma: il turno non è una priorità GonfiaLaRete Coronavirus, in Italia 295 casi e 5 morti nelle ultime 24 ore. LIVE

In Italia 295 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore. Nessun allentamento alle misure di sicurezza su treni e mezzi pubblici. Lo ha affermato il ministro Roberto Speranza, che ha firmato l'ordinanza ...

Pedullà: 'Da Osimai ad OsiNapoli, i dettagli di un affare incredibile. Piogge sparse e montature'

Il Napoli voleva Osimhen, a ogni costo, aveva incassato il sì in tempi non sospetti, e ha pagato quanto aveva messo in preventivo, tra i 45 e i 50 milioni. Una specie di barriera preventiva, messa da ...

