Rocchi si ritira: 17 anni di Serie A tra lotta al razzismo e decisioni controverse (Di sabato 1 agosto 2020) Gianluca Rocchi si ritira dopo 17 anni di carriera arbitrale in Serie A. La sfida tra Juventus e Roma sarà l'epilogo della sua avventura sul campo, le stesse squadre che nel 2014 gli hanno creato numerosi grattacapi nell'arco dei novanta minuti. Tre rigori assegnati, due espulsioni e tante polemiche, tra cui il gesto del violino mimato dall'allora tecnico giallorosso Rudi Garcia. Questa sera sarà diverso. Il fischietto di Firenze vivrà con maggiore serenità la sua ultima e con un pizzico di... Leggi su 90min

Da Juventus-Roma a Juventus-Roma, Gianluca Rocchi chiude la sua carriera da arbitro in Serie A con un remake della partita che nel 2014 gli aveva fatto attirare le critiche di tutta Italia e aveva seg ...