Roberto Baggio piange la morte del papà Florindo (Di sabato 1 agosto 2020) Il padre del Divin Codino aveva 88 anni e si è spento a Caldogno, in provincia di Vicenza, dove abitava. Lutto per Roberto Baggio: come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l ex Pallone d Oro piange la morte del papà Florindo, spentosi a 88 anni a Caldogno, in provincia di Vicenza, dove la famiglia ha sempre vissuto. Roberto Baggio Credit ... Leggi su eurosport

