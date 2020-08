Roberto Baggio, lutto in famiglia: morto il padre Florindo (Di sabato 1 agosto 2020) Grave lutto in famiglia per Roberto Baggio. All’età di 89 anni, è morto Florindo Baggio, padre dell’ex giocatore di Brescia e Juventus lutto in famiglia per Roberto Baggio. Questa mattina è morto all’età di 89 anni Florindo Baggio, padre dell’ex calciatore di Brescia e Juventus vincitore del Pallone d’Oro nel 1993. La scomparsa è avvenuta a Caldogno, piccolo comune in provincia di Vicenza, dove la famiglia ha sempre vissuto e dove Roberto ha cominciato a dare i primi calci al pallone. A darne la notizia è stata la ... Leggi su zon

