Roberto Baggio, grave lutto per il calciatore: morto il papà (Di sabato 1 agosto 2020) Roberto Baggio compiange l’amato papà, spentosi in mattinata a 89 anni. L’uomo era malato da tempo. lutto per Roberto Baggio, morto il papà grave lutto per Roberto Baggio. All’alba di oggi, infatti, è morto in una clinica vicentina Florindo, il padre del famosissimo calciatore, malato ormai da tempo. Si è spento a 89 anni, dopo aver … L'articolo Roberto Baggio, grave lutto per il calciatore: morto il papà proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

