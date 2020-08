Roberto Baggio, blitz nel Bresciano: cena a Palazzolo tra foto e autografi (Di sabato 1 agosto 2020) Palazzolo sull'Oglio, Brescia,, 1 agosto 2020 - Roberto Baggio è tornato in provincia di Brescia. Il legame del Divin Codino con la terra bresciana d'altronde è speciale, visto che Baggio con la ... Leggi su ilgiorno

Corriere : Un film sulla vita di Roberto Baggio, ma il ciak sarà in Trentino: è polemica - clikservernet : Roberto Baggio, Netflix girerà il film in Trentino, ma è polemica - Noovyis : (Roberto Baggio, Netflix girerà il film in Trentino, ma è polemica) Playhitmusic - - PiacereIseo : Fuitina di Roberto Baggio in Franciacorta per una cena tipica - Giornale di Brescia - cinemaniaco_fb : ?????????????? Roberto Baggio, Netflix girerà il film in Trentino, ma è polemica -