Risultati Serie A LIVE, 38ª giornata: si inizia con Brescia-Sampdoria (Di sabato 1 agosto 2020) Risultati Serie A – Ultima giornata di Serie A. La maggior parte dei verdetti è arrivata, ma all’appello manca l’ultima retrocessa, che andrà a fare compagnia a SPAL e Brescia e qualche piazzamento di prestigio. Il turno si apre con Brescia-Sampdoria. In serata si gioca per il secondo posto: Atalanta-Inter e Napoli-Lazio le partite da seguire. La Juve ospita la Roma, il Milan riceve il Cagliari. Domenica che sarà aperta da SPAL-Fiorentina. In serata ci si gioca la salvezza: occhi puntati su Genoa-Verona e Lecce-Parma. Bologna-Torino e Sassuolo-Udinese le altre due gare. Di seguito i Risultati e la classifica. Risultati Serie A Sabato 1 agosto ore ... Leggi su calcioweb.eu

SerieA : Tanti gol e tante emozioni! ??? Ecco tutti i risultati della 3??6??ª giornata di #SerieATIM! Non perderti nessun… - SerieA : I risultati aggiornati della 3??5??ª giornata! Partita per partita. ? Non perderti nessuna news, scarica l’App uff… - junews24com : Risultati Serie A 38esima giornata: i verdetti dell'ultimo turno - - sc_graphicdes : RT @kiraclangg: Si conclude la Sesta settimana di match nella Rainbow Virtual League Serie A organizzata da @gamerpro_eu e @TheUniverseLan… - favellare : RT @johnlockindie: TOP 15 PERSONAGGI DI MODERN FAMILY ->VOTAZIONI CHIUSE DOMENICA 9 ALLE 16:00 (RISULTATI ALLE 18:00) ->NO SPAM ECCESSIVI… -