Risultati Serie A, 38ª giornata: l’Inter vince e chiude al secondo posto, Lazio ko e quarta [FOTO e CLASSIFICA] (Di sabato 1 agosto 2020) Risultati Serie A – Ultima giornata di Serie A. La maggior parte dei verdetti è arrivata, ma all’appello manca l’ultima retrocessa, che andrà a fare compagnia a SPAL e Brescia e qualche piazzamento di prestigio. Il turno si è aperto con il pareggio tra Brescia e Sampdoria. Nel big match successo dell’Inter contro l’Atalanta, la squadra di Conte chiude al secondo posto. Blitz della Roma contro la Juventus, ok il Napoli sulla Lazio e il Milan sul Cagliari. Domenica che sarà aperta da SPAL-Fiorentina. In serata ci si gioca la salvezza: occhi puntati su Genoa-Verona e Lecce-Parma. Bologna-Torino e Sassuolo-Udinese le altre due gare. Di seguito i Risultati e la ... Leggi su calcioweb.eu

