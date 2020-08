Risultati NBA – I Bucks e Antetokounmpo non sbagliano, Harden show e i Rockets volano: bene Belinelli nel successo degli Spurs (Di sabato 1 agosto 2020) Spettacolo ed emozioni nella notte NBA, dove non sono mancate le sorprese e soprattutto gli show dei protagonisti in campo. Giannis Antetokounmpo e i suoi Bucks non sbagliano al cospetto dei Boston Celtics, portando a casa una vittoria meritata e pesantissima. Foto Getty / Gregory ShamusMilwaukee si impone 119-112 grazie alla propria star, capace di mettere a referto 36 punti, 15 rimbalzi e 7 assist. Ancora migliore la prestazione di James Harden, scatenato nel successo di Houston su Dallas. Il Barba mette a segno la bellezza di 49 punti, ben 23 nel primo quarto senza fallire nemmeno una conclusione. Si tratta per Harden della ventesima gara con oltre 40 punti in stagione, diventando il quarto giocatore di sempre a metterne insieme così tanti in una singola ... Leggi su sportfair

GruwFrequency : RT @dchinellato: Giannis ha stregato Boston con 36 punti. Harden ha ribaltato Dallas con 49: su ?@Gazzetta_it? vi racconto come sono andate… - Dunkest : Notte di spettacolo In #NBA! Punteggi altissimi, prestazioni individuali da record e vittorie pesanti in chiave Pla… - sportface2016 : #NBA, i risultati della notte: super #Antetokounmpo contro #Boston, #Rockets rimonta da urlo su #Dallas - basketissimo : I risultati della notte NBA - Gazzetta_NBA : Belinelli k.o. ma gli #Spurs superano i #Kings. #Anthony decisivo e #Portland stoppa #Memphis -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati NBA NBA, i risultati della notte: super Antetokounmpo e Boston ko, Dallas-Houston show Sky Sport UFFICIALE A2 - Benacquista Latina, dagli USA arriva anche Jaren Lewis

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo annuale con l’atleta statunitense Jaren Michael Lewis, che farà parte del roster nerazzurro ne ...

Sky Sport NBA, la programmazione della settimana

Il grande basket americano NBA è di casa su Sky, con la possibilità di ammirare da vicino tutti i campioni grazie a Sky Sport NBA (ch 206), il canale dedicato e di riferimento del torneo a stelle e st ...

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo annuale con l’atleta statunitense Jaren Michael Lewis, che farà parte del roster nerazzurro ne ...Il grande basket americano NBA è di casa su Sky, con la possibilità di ammirare da vicino tutti i campioni grazie a Sky Sport NBA (ch 206), il canale dedicato e di riferimento del torneo a stelle e st ...