Risultati 38ª Giornata Serie A – Inter 2ª, il Milan chiude in bellezza: Immobile raggiunge il record di Higuain (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo l’1-1 di Brescia-Sampdoria che aveva scarsa rilevanza sulla classifica, il programma della 38ª Giornata di Serie A continua con tutte le big in campo nel programma serale. Il derby nerazzurro fra Atalanta e Inter va ai ragazzi di Antonio Conte che si impongono per 0-2 con le reti di D’Ambrosio e Young. Con questa vittoria l’Inter blinda il secondo posto a -1 dalla Juventus, sconfitta 1-3 dalla Roma, ma già Campione d’Italia. Il Milan completa il suo strepitoso finale di stagione ottenendo la 9 vittoria in 12 gare, restando imbattuto e segnando 3 gol al Cagliari (autogol Klavan, Ibrahimovic e Castillejo) che portano a 35 le reti segnate post lockdown. Sono invece 36 i gol segnati in una sola stagione da Ciro Immobile che nell’unica ... Leggi su sportfair

