Resident Evil Village: Svelati nuovi dettagli sul Gorilla Man (Di sabato 1 agosto 2020) A distanza di pochi giorni dai nuovi dettagli su Resident Evil Village che abbiamo condiviso con voi, quest’oggi ne sono trapelati di nuovi incentrati sulla figura del Gorilla Man, scopriamo insieme di chi o cosa si tratta. Attenti al Gorilla Man in Resident Evil Village Prima di parlarvi della figura del Gorilla Man, vogliamo confermare la presenza di una venditrice in Resident Evil Village, pronta a scambiare la sua merce con del denaro, si tratta dell’anziana e misteriosa signora presente anche nel Trailer. Per quanto riguarda invece il Gorilla Man, che potete vedere nella foto riportata in ... Leggi su gamerbrain

Resident Evil Village: medikit, mercante e Gorilla-Man, spuntano nuove informazioni

