Repubblica: Agnelli ringrazia tutti tranne Sarri e gli pone davanti l’ombra minacciosa di Pirlo (Di sabato 1 agosto 2020) Emanuele Gamba, su Repubblica, commenta la presentazione di Andrea Pirlo come nuovo allenatore dell’Under 23 della Juventus. In particolare le parole del presidente, Andrea Agnelli. Che non solo ha ringraziato tutti tranne Maurizio Sarri, ma gli ha anche sventolato di fronte, in pratica, lo spauracchio di Pirlo come suo successore in panchina. Su Sarri, Gamba scrive: “Il presidente non lo ha nemmeno nominato, chissà se per distrazione o per una precisa volontà”. In effetti, il presidente ha ringraziato Nedved, Paratici e Cherubini, complimentandosi con loro, ma al tecnico non ha nemmeno accennato. “Su Sarri neanche un accenno, sul suo lavoro neanche un giudizio, per lo scudetto neanche ... Leggi su ilnapolista

