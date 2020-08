Regionali, colpo Caldoro: in lista avrà il leader dei precari della scuola (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Arriva il colpo a sorpresa per le liste del candidato governatore in Campania del centrodestra Stefano Caldoro: il leader dei docenti precari Pasquale Vespa sarà candidato nella lista Caldoro presidente. Conosciuto e molto apprezzato nel mondo della scuola, Vespa è il presidente dell’Associazione nazionale docenti per i diritti dei lavoratori. Famosi i suoi flash mob in piazza Montecitorio a Roma contro il ministro della scuola Lucia Azzolina. L'articolo Regionali, colpo Caldoro: in lista avrà il leader dei precari ... Leggi su anteprima24

