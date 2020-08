Reggio Calabria, 27enne stupra ragazza di 15 anni: arrestato (Di sabato 1 agosto 2020) Un uomo di 27 anni è stato arrestato dalla squadra Mobile di Reggio Calabria per avere violentato una minorenne di 15 anni. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi in città. Gli agenti della sezione “Reati contro la persona, in danno di minori e sessuali” che hanno condotto le indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, ieri hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal gip a carico dell’uomo, pregiudicato per reati contro la persona. Le indagini sono state coordinate dal procuratore vicario Gerardo Dominijanni e dal sostituto procuratore Nicola De Caria. ... Leggi su tpi

