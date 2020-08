Raimondo Todaro: età, altezza, peso, ex moglie famosa, figlia, nuova giovane fidanzata (Di sabato 1 agosto 2020) Raimondo Todaro è conosciuto principalmente per essere uno degli abili coach di Ballando con le stelle, il celebre show condotto dalla splendida Milly Carlucci. La passione per il ballo è nata in lui all’età di cinque anni, quando si divertiva a ballare con il fratello Salvatore, figura fondamentale nella sua esistenza: insieme hanno aperto una scuola di danza (Sensei Sicilia), trasformando i giochi d’infanzia in una professione che amano entrambi più di qualsiasi altra cosa. Raimondo Todaro è campione di ballo, il primo trionfo ufficiale è arrivato quando aveva solo nove anni. Da quel momento si sono susseguiti successi senza sosta, prima aggiudicandosi secondo e terzo posto in ben cinque campionati mondiali, per poi collezionare la bellezza di diciotto titoli ... Leggi su tuttivip

