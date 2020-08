“Quella frase pronunciata da Carlo…”. Lady Diana, svelato il retroscena poco prima delle nozze (Di sabato 1 agosto 2020) Lady Diana, la vita delle principessa continua a ripercorrersi con nuovi dettagli. A farli emergere, il lavoro della scrittrice britannica e autrice del best seller “Diana: The secrets of her style”, Diane Clehane. Parole che hanno profondamente ferito e segnato la principessa, pronunciate da Carlo, il primogenito della regina. Questo il dettaglio che mira a mettere in luce, ancora una volta, l’animo sensibile e talvolta fragile di Lady D. Un episodio che nella mente della principessa ha segnato l’inizio della sua malattia, al punto da lasciarla sprofondare nel baratro della bulimia. Anni e anni di sofferenza, e l’eco di quelle parole pronunciate da Carlo, impetuose per un animo tanto sensibile quale è sempre stato quello di Lady D. A scatenare il ... Leggi su caffeinamagazine

