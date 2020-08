Quella dedica al marito Alessio Orsingher: “Una vita piena d’amore”, Pierluigi Diaco al miele (Di sabato 1 agosto 2020) Lo scorso venerdì pomeriggio, complice la presenza in studio di Pino Strabioli, durante l’ultima puntata settimanale di Io e Te, Pierluigi Diaco ha colto l’occasione per fare una dolce dedica al marito Alessio Orsingher. Pierluigi Diaco, Quella dedica al marito Alessio Orsingher: “Una vita piena d’amore” Fino a cinque anni fa, ascoltavo la solitudine e... L'articolo Quella dedica al marito Alessio Orsingher: “Una vita piena d’amore”, Pierluigi ... Leggi su blogtivvu

DiMarzio : #Lukaku e il record nell’#Inter. E quella dedica al fratello… - blogtivvu : Quella dedica al marito Alessio Orsingher: “Una vita piena d’amore”, Pierluigi Diaco al miele - tigrelt : RT @51inif: @mgmaglie @ilmessaggeroit E quella del FOTTOQUOTIDIANO che da mesi dedica la sua prima paginetta alla regione Lombardia? Non mo… - marialetiziama9 : RT @51inif: @mgmaglie @ilmessaggeroit E quella del FOTTOQUOTIDIANO che da mesi dedica la sua prima paginetta alla regione Lombardia? Non mo… - Marilen11936584 : RT @51inif: @mgmaglie @ilmessaggeroit E quella del FOTTOQUOTIDIANO che da mesi dedica la sua prima paginetta alla regione Lombardia? Non mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella dedica Quella dedica al marito Alessio Orsingher: “Una vita piena d’amore”, Pierluigi Diaco al miele Blog Tivvù Quella dedica al marito Alessio Orsingher: “Una vita piena d’amore”, Pierluigi Diaco al miele

Lo scorso venerdì pomeriggio, complice la presenza in studio di Pino Strabioli, durante l’ultima puntata settimanale di Io e Te, Pierluigi Diaco ha colto l’occasione per fare una dolce dedica al marit ...

ADRIANO CELENTANO, UNA STORIA DA CANTARE/ Grandi ospiti, Noemi esagera! (Replica)

Noemi omaggia Adriano Celentano con uno dei suoi brani più romantici: ‘L’emozione non ha voce’. Ad Una Storia da Cantare, Noemi si prende un applauso scrosciante, benché si sia discostata molto dalla ...

Lo scorso venerdì pomeriggio, complice la presenza in studio di Pino Strabioli, durante l’ultima puntata settimanale di Io e Te, Pierluigi Diaco ha colto l’occasione per fare una dolce dedica al marit ...Noemi omaggia Adriano Celentano con uno dei suoi brani più romantici: ‘L’emozione non ha voce’. Ad Una Storia da Cantare, Noemi si prende un applauso scrosciante, benché si sia discostata molto dalla ...