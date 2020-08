Quaranta anni fa la strage alla stazione di Bologna: i pugliesi fra gli 85 morti Centinaia di feriti. L'esplosione alle 10,25 del 2 agosto 1980. Oggi gonfalone della Regione Puglia in piazza Maggiore (Di domenica 2 agosto 2020) Scrive Mario Loizzo, presidente del consiglio regionale della Puglia: “Quarant’anni fa, il 2 agosto 1980, l’orologio della stazione centrale di Bologna ha segnato, alle 10,25, l’ora del dolore di tanti, dell’infamia di pochi e dello sgomento di un Paese. Si voleva attentare alla democrazia, colpendo gli innocenti passeggeri e tanti lavoratori, nel primo sabato del mese tradizionalmente dedicato alle vacanze. Tribunali si sono espressi sulle responsabilità neofasciste, anche in via definitiva e tuttavia restano zone d’ombra su mandanti e complicità, pezzi di verità vanno accertati, domande attendono ancora risposte, come sempre negli episodi oscuri ... Leggi su noinotizie

