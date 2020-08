Qualifiche GP Silverstone, Vettel: “Ho faticato nel giro secco” (Di sabato 1 agosto 2020) Per Sebastian Vettel continua il weekend da incubo in quel di Silverstone. Dopo aver perso tutta la giornata di lavoro del venerdì a causa dei tanti problemi alla sua SF1000, anche oggi si è rilevata una giornata difficile per il quattro volte iridato. Il tedesco della Ferrari al contrario di Leclerc non è riuscito a qualificarsi per il Q3 con le gomme medie, ma ha dovuto “sprecare” un treno di soft che si ritroverà, con cui scatterà alla partenza. Anche il Q3 non è stato facile per il tedesco con l’ultimo tentativo che ha prodotto un amaro decimo posto a quasi due secondi dalla vetta e ad un secondo dal compagno di squadra. “Probabilmente ho faticato a trovare il ritmo e nel giro secco, la macchina non era particolarmente male, ma non era adatta a ... Leggi su sport.periodicodaily

