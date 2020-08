Qualificazioni Wta Palermo 2020: Martina Trevisan supera all’esordio Gatto-Monticone (Di sabato 1 agosto 2020) Al via il primo torneo ufficiale post-lockdown in quel di Palermo. Il Wta International siciliano è partito con il consueto tabellone di qualificazione, che presenta tante giocatrici italiane ai nastri di partenza. Martina Trevisan supera al primo turno Giulia Gatto-Monticone nel match forse più interessante di giornata: punteggio di 6-4 7-6(6) a favore della toscana, che annulla tre set point nel secondo per poi chiudere il tie-break 8 punti a 6. Vittoria anche per la sesta testa di serie del tabellone cadetto Sasnovich contro Komardina. Ecco i risultati di sabato 1 agosto (in aggiornamento): Trevisan b. Gatto-Monticone 6-4 7-6(6) Martincova b. Kung 4-6 6-2 6-1 Sasnovich b. Komardina 7-5 6-2 Podoroska b. Jani 6-3 6-1 Leggi su sportface

ROMA, 01 AGO - Una giocatrice iscritta al Palermo Ladies Open, primo torneo WTA dopo il lockdown, è positiva al Covid-19. Lo annunciano gli organizzatori del torneo a seguito dei controlli come da pro ...

Prima giornata di qualificazioni al Palermo Ladies Open e primo problema da risolvere per l’organizzazione. Dopo l’ottimismo di venerdì, quando il torneo aveva comunicato che tutti e 190 i test per il ...

