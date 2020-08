Qualificazioni Wta Palermo 2020: Martina Trevisan supera all’esordio Gatto-Monticone (Di domenica 2 agosto 2020) Al via il primo torneo ufficiale post-lockdown in quel di Palermo. Il Wta International siciliano è partito con il consueto tabellone di qualificazione, che presenta tante giocatrici italiane ai nastri di partenza. Martina Trevisan supera al primo turno Giulia Gatto-Monticone nel match forse più interessante di giornata: punteggio di 6-4 7-6(6) a favore della toscana, che annulla tre set point nel secondo per poi chiudere il tie-break 8 punti a 6. Vittoria anche per la sesta testa di serie del tabellone cadetto Sasnovich contro Komardina. Ecco i risultati di sabato 1 agosto: Trevisan b. Gatto-Monticone 6-4 7-6(6) Martincova b. Kung 4-6 6-2 6-1 Sasnovich b. Komardina 7-5 6-2 Podoroska b. Jani 6-3 6-1 Gracheva b. Paoletti ... Leggi su sportface

AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Viktoriya #Tomova si cancella dal #PalermoLadiesOpen: entra al suo posto, al primo turno di qualificazioni, Daniela #Se… - sportface2016 : Il programma di domenica 2 agosto al #PalermoLadiesOpen - #WTA - EmmeReports : 31° Palermo Ladies Open, a Martina Trevisan il derby delle qualificazioni - Tennisnewsroom : RT @matmosciatti11: Viktoriya #Tomova si cancella dal #PalermoLadiesOpen: entra al suo posto, al primo turno di qualificazioni, Daniela #Se… - oktennis : WTA Palermo: il tennis è ripartito. Trevisan avanza nelle qualificazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Wta WTA Palermo: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Camila Giorgi entra nel tabellone principale LiveTennis.it Internazionali di Roma a porte chiuse

Una doccia fredda sugli Internazionali BNL d’Italia ricollocati dal 19 al 27 settembre. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma la notizia circolava da un paio di giorni: il Comitato Tecnico Scientifico ...

Ladies Open di Palermo: finalmente si riparte! Wild card a Errani e Cocciaretto

Finalmente ci siamo: dopo un’attesa di quasi cinque mesi il tennis professionistico torna in campo a Palermo con il 31° Palermo Ladies Open, torneo WTA International da 225.500 dollari di montepremi.

Una doccia fredda sugli Internazionali BNL d’Italia ricollocati dal 19 al 27 settembre. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma la notizia circolava da un paio di giorni: il Comitato Tecnico Scientifico ...Finalmente ci siamo: dopo un’attesa di quasi cinque mesi il tennis professionistico torna in campo a Palermo con il 31° Palermo Ladies Open, torneo WTA International da 225.500 dollari di montepremi.