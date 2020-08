Puglia, doppia preferenza di genere: dopo il decreto Conte chiede l’unanimità del parlamento Ieri il governo ha esercitato i poteri sostitutivi (Di sabato 1 agosto 2020) Scrive Giuseppe Conte, presidente del Consiglio: Oggi abbiamo scritto una nuova pagina nella storia italiana dei diritti politici e, in particolare, dei diritti delle donne. Per la prima volta il governo è intervenuto per adottare un decreto-legge che introduce nella legislazione della Regione Puglia il vincolo della doppia preferenza, offrendo a tutti gli elettori pugliesi la garanzia di poter scegliere, in occasione della prossima competizione elettorale, tra candidati di sesso diverso. Per il governo l’empowerment femminile è un imperativo morale, politico e giuridico. Non siamo disposti a consentire ulteriori discriminazioni a carico delle donne. Questo vale anche per le altre Regioni che ancora non hanno adeguato i rispettivi sistemi elettorali ... Leggi su noinotizie

Ultime Notizie dalla rete : Puglia doppia Puglia e doppia preferenza, il governo nomina commissaria la prefetta di Bari Il Sole 24 ORE Doppia preferenza di genere, Puglia commissariata per introdurre la norma

Il Governo nazionale ha nominato il prefetto di Bari, Antonella Bellomo, Commissario straordinario con la funzione di provvedere «agli adempimenti strettamente conseguenti» per l'attuazione del decret ...

Puglia, parità di genere: in arrivo il decreto del Governo

Si tratta di un vero e proprio ‘commissariamento’ quello messo in atto in queste ore dal Governo centrale nei confronti della Regione Puglia che, nell’ultima seduta di Consiglio Regionale, non è stata ...

