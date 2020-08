Puglia, doppia preferenza di genere: dopo il decreto Conte chiede l’unanimità del parlamento Ieri il governo ha esercitato i poteri sostitutivi (Di sabato 1 agosto 2020) Scrive Giuseppe Conte, presidente del Consiglio: Oggi abbiamo scritto una nuova pagina nella storia italiana dei diritti politici e, in particolare, dei diritti delle donne. Per la prima volta il governo è intervenuto per adottare un decreto-legge che introduce nella legislazione della Regione Puglia il vincolo della doppia preferenza, offrendo a tutti gli elettori pugliesi la garanzia di poter scegliere, in occasione della prossima competizione elettorale, tra candidati di sesso diverso. Per il governo l’empowerment femminile è un imperativo morale, politico e giuridico. Non siamo disposti a consentire ulteriori discriminazioni a carico delle donne. Questo vale anche per le altre Regioni che ancora non hanno adeguato i rispettivi sistemi elettorali ... Leggi su noinotizie

