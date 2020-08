Psg, Verratti verso l’Atalanta: “Pronti per la Champions. Senza Mbappé ci sono altri grandi giocatori” (Di sabato 1 agosto 2020) Il Paris Saint-Germain celebra il successo in Coupe de la Ligue maturato nella notte contro il Lione. Dopo i tempi regolamentari e quelli supplementari, una parata di Keylor Navas e il gol decisivo di Sarabia hanno consentito ai già campioni di Ligue 1 e Coppa di Francia di aggiudicarsi un altro trofeo. Marco Verratti, Senza dubbio tra i migliori dei suoi, ha commentato il successo ai microfoni di DAZN mettendo nel mirino il prossimo match di Champions League contro l'Atalanta.Verratti: "Non abbiamo sofferto. Pronti per la Champions"caption id="attachment 525545" align="alignnone" width="575" Marco Verratti Psg (getty images)/caption"Non abbiamo sofferto moltissimo", ha dichiarato Verratti dopo la gara. "Ora festeggiamo poi penseremo ad un’altra grande ... Leggi su itasportpress

