Probabili formazioni Siviglia-Roma, Europa League 2019/2020: ottavi di finale (Di domenica 2 agosto 2020) Le Probabili formazioni di Siviglia-Roma, match degli ottavi di finale di Europa League 2019/2020. Fischio d’inizio alle 18:55 di giovedì 6 agosto nella cornice della MSV Arena di Duisburg. C’è grande attesa per questa sfida unica che decreterà la squadra qualificata per i quarti di finale della competizione europea. La squadra di Fonseca va a caccia di un sogno ma dovrà vedersela con una delle formazioni più esperte del torneo. Siviglia – Spazio al 4-3-3 con Suso e Ocampos in lotta per una maglia al fianco di de Jong e Munir nel tridente. Vazquez cerca spazio a centrocampo. In dubbio Vaclik. Roma ... Leggi su sportface

