Probabili formazioni Barcellona-Napoli: ritorno ottavi Champions League 2019/2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Le Probabili formazioni di Barcellona-Napoli, match del ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020. Si gioca alle 21:00 di sabato 8 agosto nella cornice del Camp Nou. Dopo l’1-1 del San Paolo, la formazione partenopea tenta l’impresa e cerca la qualificazione al turno successivo. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta minuti? Per gli uomini di Gattuso l’obiettivo numero 1 è fermare Leo Messi, autore di dieci reti contro le italiane in casa e ancora pericolo numero 1 anche in una stagione che negativa e tormentata è dire poco per i blaugrana. Barcellona – Out Vidal e Busquets. Due assenze non da poco nel centrocampo di Setien ... Leggi su sportface

