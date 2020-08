Probabili formazioni Atalanta-Psg, Champions League 2019/2020: quarti di finale (Di domenica 2 agosto 2020) Le Probabili formazioni di Atalanta-Paris Saint Germain, match dei quarti di finale di Champions League 2019/2020. L’appuntamento più importante della storia del club bergamasco avrà luogo mercoledì 12 agosto alle 21:00 nella cornice dell’Estadio do Sport di Lisbona. L’Atalanta vuole vivere un sogno e di fronte ci saranno Neymar e compagni. Chi avrà la meglio? Non resta che scoprirlo aspettando il fischio d’inizio di questo quarto di finale. Atalanta – Gasperini non cambia assetto, spera di riavere Ilicic e schiera il 3-4-2-1 con Gomez e Malinovskyi favoriti alle spalle di Zapata. In dubbio Palomino e il portiere Gollini. PSG ... Leggi su sportface

SkySport : Ronaldo non convocato contro la Roma Tutte le probabili formazioni dell'ultima giornata di Serie A ?… - RNardacci : @Torrenapoli1 Torre ti spiace fare un riassuntino sulla situazione in casa barcelona? Assenze, probabili formazioni… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Probabili formazioni Genoa-Verona: l'ultima battaglia - - pianetagenoa : Probabili formazioni Genoa-Verona: l'ultima battaglia - - webmagazine24 : #Genoa - Hellas Verona 38' giornata, probabili #Formazioni -