Previsioni meteo, weekend con caldo da 'bollino rosso' in 14 città: picchi di 45 gradi in Sardegna (Di sabato 1 agosto 2020) In questi primi due giorni di agosto si supereranno ancora i 40 gradi soprattutto nella parte centro-meridionale dell'isola. Da lunedì un fronte di bassa pressione farà breccia nell'anticiclone portando, soprattutto a nord, temporali e temperature molto più basse Leggi su repubblica

Approvato assestamento al Bilancio di Previsione ad Offida

OFFIDA – Cinque sono stati i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale che si è tenuto il 30 luglio ad Offida con tutti gli assessori e i consiglieri presenti. Dopo il consueto primo punto, s ...

Sala, annullato concerto di Ascolese

Viste le previsioni meteo che annunciano domani l'arrivo di forti temporali, il Comune di Sala Monferrato ha deciso di annullare definitivamente il concerto di Aldo Ascolese in programma domenica sera ...

